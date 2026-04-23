NWG tra i protagonisti di Una missione da compiere l' evento promosso da Assobenefit per la VII Giornata Nazionale delle Società Benefit

La rete d'imprese NWG ha preso parte alla VII Giornata Nazionale delle Società Benefit, evento organizzato da Assobenefit e tenutosi presso la Cariplo Factory a Milano. Durante l'evento, sono state condivise esperienze e pratiche legate allo sviluppo di modelli d'impresa che mirano al beneficio comune. La partecipazione ha evidenziato l'impegno concreto della rete nel promuovere questa tipologia di impresa.

La partecipazione all’evento si inserisce in un percorso coerente che vede NWG distinguersi per il proprio impegno strutturato nella sostenibilità. In particolare, due realtà del network incarnano pienamente i principi delle Società Benefit: NWG Energia, attiva dal 2014 come trader di energia proveniente esclusivamente da fonti 100% rinnovabili, ha sviluppato un modello d’impresa orientato alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Con una base di circa 120.000 clienti, l’azienda si posiziona come alternativa concreta nel mercato energetico, evitando il ricorso al gas e promuovendo soluzioni a impatto zero. Società Benefit, è stata la prima realtà del settore a certificarsi come azienda a emissioni zero nette, rafforzando il proprio impegno verso gli obiettivi europei di neutralità climatica.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - NWG tra i protagonisti di “Una missione da compiere” l'evento promosso da Assobenefit per la VII Giornata Nazionale delle Società Benefit Notizie correlate NWG energia società benefit ottiene il certificato Elite Corporate GovernanceNWG Energia Società Benefit ha ottenuto il Certificato ELITE Corporate Governance, un riconoscimento che attesta la solidità della governance e... Leggi anche: OLYMPIA E NWG DANNO VITA A NWG ARENA: IL CENTRO SPORTIVO DI PRATO GUARDA A UNA DIMENSIONE NAZIONALE