NWG energia società benefit ottiene il certificato Elite Corporate Governance

NWG Energia Società Benefit ha ricevuto il certificato ELITE Corporate Governance, un riconoscimento che conferma la solidità delle sue pratiche di gestione e il suo impegno verso una crescita sostenibile e responsabile.

NWG Energia Società Benefit ha ottenuto il Certificato ELITE Corporate Governance, un riconoscimento che attesta la solidità della governance e l'impegno verso una crescita sostenibile e responsabile. Si tratta di una certificazione che viene assegnata alle piccole e medie imprese private che adottano e implementano le best practice di governo societario e che viene rilasciata sulla base di requisiti definiti da ELITE in collaborazione con partner accademici e di business. Rappresenta un attestato di qualità in ambito Corporate Governance, elemento sempre più centrale nei percorsi di sviluppo sostenibile delle imprese.

