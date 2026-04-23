Nuovo supermercato Lidl in via Gobetti 26 assunzioni Sfrutterà l’energia green

Lidl Italia ha aperto un nuovo supermercato in via Gobetti 8 a Bologna, il suo ottavo punto vendita nella città. L'inaugurazione si è svolta il 23 aprile 2026 e ha visto la presenza dell'assessora al commercio del Comune. Il negozio utilizzerà energia proveniente da fonti rinnovabili e prevede nuove assunzioni per il personale.

Bologna, 23 aprile 2026 – Lidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando a Bologna, in via Gobetti 8, il suo ottavo punto vendita in città, con la presenza di Luisa Guidone, assessora al commercio del Comune di Bologna. La nuova struttura sorge nell’area dell’ ex mercato ortofrutticolo, un importante nodo di riqualificazione urbana, e si integra nel contesto cittadino sfruttando una costruzione esistente per garantire la massima prossimità al cliente. L’operazione, inoltre, ha favorito un importante indotto occupazionale, poiché sono stati assunti 26 nuovi collaboratori impiegati nel punto vendita che sarà aperto alla clientela dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8:30 alle 20.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo supermercato Lidl in via Gobetti, 26 assunzioni. Sfrutterà l’energia green Notizie correlate Curiosità, Lidl apre un nuovo punto vendita a Scafati: 22 nuove assunzioniL'espansione di Lidl Italia sul territorio nazionale prosegue con una nuova apertura a Scafati, la nona in provincia di Salerno. Inaugurato un nuovo supermercato Lidl a Misilmeri: sarà aperto tutti i giorni della settimanaInaugurato stamattina (giovedì 18 maggio) a Misilmeri il nuovo supermercato Lidl. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Assunzioni, la Lidl arriva a San Nicolò: servono venti lavoratori. Tutte le figure ricercate; Lidl apre l'ottavo punto vendita a Bologna: assunti 26 collaboratori; Lidl rafforza la presenza a Bologna con l’ottavo punto vendita in città; Global mixology: dal pub di Lidl al nuovo RTD di Aperol. Lidl apre a BolognaLidl Italia prosegue il proprio percorso di crescita sul territorio nazionale inaugurando ieri a Bologna, in via Piero Gobetti 8, il suo ottavo punto vendita in città, alla presenza di Luisa Guidone, ... myfruit.it Lidl apre in via Zarini nel vecchio capannone, ecco 14 nuove assunzioniPrato, 16 gennaio 2026 – Apre la Lidl in via Zarini. Si tratta del terzo in città, dopo quelli di viale Della Repubblica e di via Bologna. L’investimento conferma la volontà dell’azienda di continuare ... lanazione.it Aldi arriva a Trieste! Nuovo supermercato a Chiarbola, offerte speciali per l’apertura e 9 nuovi posti di lavoro Dalla sostenibilità alle casse automatiche, fino ai prodotti italiani di qualità #Trieste #Aldi #NuovaApertura #SpesaSmart #Offerte #FriuliVenez - facebook.com facebook