Inaugurato un nuovo supermercato Lidl a Misilmeri | sarà aperto tutti i giorni della settimana

Oggi Misilmeri accoglie il nuovo supermercato Lidl, aperto in mattinata. La causa è l’aumento della domanda di spesa quotidiana nella zona, che ha portato la catena ad ampliare la sua presenza. Il negozio si trova in una zona facilmente accessibile, vicino alla statale principale, e sarà aperto tutti i giorni, anche la domenica. Con questa apertura, Lidl rafforza la sua presenza nel palermitano, portando più scelta e convenienza ai clienti locali. La struttura dispone di oltre 1.500 metri quadrati di superficie commerciale.

Inaugurato stamattina (giovedì 18 maggio) a Misilmeri il nuovo supermercato Lidl. Si tratta del 15° punto vendita della catena tra il centro e la provincia di Palermo, segno del crescente radicamento nel palermitano. Con un'area vendita di oltre mille metri quadri e un parcheggio con più di 110 posti, il nuovo supermercato fa parte di una più ampia operazione di riqualificazione urbana che ha visto anche la realizzazione di un'area verde attrezzata, di un sistema di recupero dell'acqua piovana e la miglioria della viabilità circostante. Lo store sarà aperto dalle 8 alle 22 dal lunedì alla domenica.