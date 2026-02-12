Curiosità Lidl apre un nuovo punto vendita a Scafati | 22 nuove assunzioni

Da salernotoday.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lidl apre un nuovo negozio a Scafati, portando 22 nuovi posti di lavoro. La catena di supermercati continua a espandersi in Italia e, con questa apertura, arriva a nove punti vendita nella provincia di Salerno. L’inaugurazione è prevista a breve, e le assunzioni riguarderanno principalmente addetti alle vendite e personale di reparto.

L'espansione di Lidl Italia sul territorio nazionale prosegue con una nuova apertura a Scafati, la nona in provincia di Salerno. Il Sud si conferma un obiettivo strategico per l'Azienda, che ad oggi vanta 36 punti vendita nella sola Campania. Il taglio del nastro, avvenuto oggi in Via Passanti Gloria, ha segnato un importante indotto occupazionale con l’assunzione di 22 nuovi colleghi e l'inizio dell'attività del supermercato che sarà aperto ai clienti tutti i giorni dalle 08:00 alle 22:00. Il nuovo punto vendita Lidl Italia di Scafati, che sorge su un’area vendita di oltre 1.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lidl Scafati

