Artigianato | il nuovo Testo unico valorizza le eccellenze lecchesi

Il nuovo Testo unico dedicato all’artigianato ha deciso di mettere in risalto le eccellenze lecchesi, puntando sulla combinazione di tradizione e innovazione. La legge mira a rafforzare le imprese locali, offrendo strumenti più efficaci per crescere e competere sul mercato. I numeri delle aziende artigiane nella provincia mostrano un aumento di occupati e di fatturato, segnando un passo importante per il settore. La Regione ha annunciato ulteriori incentivi per sostenere questa crescita.

Zamperini: "Lecco laboratorio d'eccellenza: Regione Lombardia salvaguardia le forbici di Premana, la aziende brianzole e il nostro saper fare" La Lombardia guarda al futuro delle sue imprese artigiane con un nuovo Testo unico che valorizza tradizione e innovazione. Con l'approvazione definitiva in Consiglio regionale del Progetto di Legge n. 139, il 28% delle imprese artigiane della regione potrà contare su regole chiare e strategie di sviluppo più organiche. Lo sottolinea il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini. "L'artigianato è il cuore della nostra economia reale, con quasi mezzo milione di lavoratori in Lombardia.

Rottamazione cartelle e nuovo Testo unico: il 2026 sarà un anno di novità per i contribuentiNel 2026, i contribuenti italiani assisteranno a cambiamenti rilevanti nel settore fiscale.

