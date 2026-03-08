Venezia Calenda contestato all’università Ca’ Foscari | rispunta il gesto della P38 Gli organizzatori | Basta intimidazioni – Il video

A Venezia, all’università Ca’ Foscari, Carlo Calenda è stato contestato dagli studenti, che hanno mostrato nuovamente il gesto della P38. Gli organizzatori delle proteste hanno affermato che si tratta di un atto intimidatorio e hanno chiesto di fermare le intimidazioni. Il video della contestazione circola online e fa parte di un episodio che segue le proteste avvenute anche all’Università Statale di Milano.

Nuove contestazioni contro Carlo Calenda. Dopo le proteste degli studenti all’Università Statale di Milano, il senatore e leader di Azione è stato questa volta oggetto di critiche all’Ateneo Ca’ Foscari di Venezia, sollevate dal collettivo studentesco “Sumud” durante un incontro promosso dall’associazione “Futura”. La contestazione, durata pochi minuti, ha visto riapparire il gesto della P38 (simbolo di violenza armata), lo stesso usato il 27 ottobre 2025 quando il collettivo interruppe un dibattito con Emanuele Fiano (ex Pd, presidente Sinistra per Israele). La rivendicazione del Collettivo “Sumud”. In un video pubblicato su Instagram si vede il contestatore fare il gesto della P38 verso il banco dove era seduto Calenda, e un altro pronunciare lo slogan: «Guerra alla guerra. 🔗 Leggi su Open.online Calenda contestato all’Università Ca’ Foscari: in un video il gesto della P38Uno striscione con la scritta “Fuori Calenda dall’Università” esposto per qualche minuto, a disturbare un incontro all’Università di Cà Foscari a... Calenda come Fiano: contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38Il segretario di Azione ha subito lo stesso “trattamento” dell’onorevole del Pd: la rivendicazione del collettivo Sumud. Approfondimenti e contenuti su Venezia Calenda contestato.... Venezia, Calenda contestato all’università con il gesto della P38. Gli organizzatori: intimidazioniIl blitz del collettivo Sumud contro Israele e la guerra in Iran. L’associazione Futura che ha invitato il leader di Azione: Atteggiamenti oltre il legittimo dissenso ... msn.com Venezia, Carlo Calenda contestato all'università come Fiano: rispunta il gesto della P38. Gli organizzatori: «Basta intimidazioni, Ca' Foscari resti luogo di dialogo e libertà»Il collettivo Sumud ha interrotto il leader di Azione a un campus di Economia a Venezia: «Se la guerra è il presente, guerra alla guerra, guerra al futuro, ma anche a Futura» ... corrieredelveneto.corriere.it