Calenda come Fiano | contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38

All’università Ca’ Foscari di Venezia, Carlo Calenda è stato contestato da studenti mentre si trovava all’interno dell’ateneo. La protesta si è svolta con l’uso di una pistola ad aria compressa, e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sospensione della manifestazione. La contestazione si è svolta senza incidenti gravi, e Calenda non ha riportato ferite.

Il segretario di Azione ha subito lo stesso "trattamento" dell'onorevole del Pd: la rivendicazione del collettivo Sumud. Nuova contestazione all'università Ca' Foscari di Venezia, dove a finire nel mirino è stato Carlo Calenda. Il segretario di Azione ha partecipato a un incontro con l'associazione di studenti Futura, insieme al podcast Caigo ed è scattata la contestazione di Sumud, un'altra associazione studentesca di sinistra. "Sono comparsi sui social network numerosi commenti e prese di posizione dai toni gravemente intimidatori e offensivi. Questo non è un episodio isolato, ma si inserisce in un clima di crescente intolleranza da parte di gruppi estremisti all'interno dell'ateneo", ha denunciato Futura.