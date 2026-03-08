Calenda come Fiano | contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38

Da ilgiornale.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’università Ca’ Foscari di Venezia, Carlo Calenda è stato contestato da studenti mentre si trovava all’interno dell’ateneo. La protesta si è svolta con l’uso di una pistola ad aria compressa, e l’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla sospensione della manifestazione. La contestazione si è svolta senza incidenti gravi, e Calenda non ha riportato ferite.

Il segretario di Azione ha subito lo stesso “trattamento” dell’onorevole del Pd: la rivendicazione del collettivo Sumud. Nuova contestazione all’università Ca’ Foscari di Venezia, dove a finire nel mirino è stato Carlo Calenda. Il segretario di Azione ha partecipato a un incontro con l’associazione di studenti Futura, insieme al podcast Caigo ed è scattata la contestazione di Sumud, un’altra associazione studentesca di sinistra. “Sono comparsi sui social network numerosi commenti e prese di posizione dai toni gravemente intimidatori e offensivi. Questo non è un episodio isolato, ma si inserisce in un clima di crescente intolleranza da parte di gruppi estremisti all’interno dell’ateneo”, ha denunciato Futura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

calenda come fiano contestato all8217universit224 ca8217 foscari di venezia con la p38
© Ilgiornale.it - Calenda come Fiano: contestato all’università Ca’ Foscari di Venezia con la P38

Calenda contestato alla Ca' Foscari: il gesto choc in AulaAll'Università Ca' Foscari di Venezia, il senatore Carlo Calenda è stato contestato dal collettivo studentesco Sumud durante un incontro organizzato...

Studenti da Pola a Ca’ Foscari per valorizzare il patrimonio enogastronomico di VeneziaCome rafforzare il turismo sostenibile a Venezia attraverso la valorizzazione del patrimonio enogastronomico locale? Questo l’interrogativo centrale...

Contenuti utili per approfondire Calenda come Fiano contestato....

foscari di venezia calenda come fiano contestatoVenezia, Carlo Calenda contestato all'università come Fiano: rispunta il gesto della P38. Gli organizzatori: «Basta intimidazioni, Ca' Foscari resti luogo di dialogo e libertà»Il collettivo Sumud ha interrotto il leader di Azione a un campus di Economia a Venezia: «Se la guerra è il presente, guerra alla guerra, guerra al futuro, ma anche a Futura» ... corrieredelveneto.corriere.it

Venezia, Calenda contestato all’università con il gesto della P38. Gli organizzatori: intimidazioniIl blitz del collettivo Sumud contro Israele e la guerra in Iran. L’associazione Futura che ha invitato il leader di Azione: Atteggiamenti oltre il legittimo ... repubblica.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.