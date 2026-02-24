L’ASD Durazzano Calcio partecipa all’avviso pubblico per la gestione degli impianti sportivi comunali

Il presidente dell’ASD Durazzano Calcio, Ionut Stefan Di Nuzzo, ha partecipato ieri mattina all’apertura delle domande per la gestione degli impianti sportivi comunali. La seduta si è tenuta presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Durazzano, con la presenza della commissione incaricata di controllare la regolarità delle richieste. Sono state presentate diverse domande per i tre impianti sportivi, tra cui il campo di calcio e la palestra comunale. La procedura continua con la valutazione delle proposte.

© Anteprima24.it - L’ASD Durazzano Calcio partecipa all’avviso pubblico per la gestione degli impianti sportivi comunali

Tempo di lettura: 2 minuti L’ ASD Durazzano Calcio comunica che nella mattina di ieri il presidente, Ionut Stefan Di Nuzzo, ha preso parte presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Durazzano alla seduta pubblica di apertura delle domande pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico relativo alla gestione dei tre impianti sportivi comunali: – Campo di calcio a 11 “Francesco Razzano” – Campo calcio A5 outdoor “Don Peppe Diana” – Palestra comunale La seduta si è svolta alla presenza della commissione nominata dal Sindaco Pasqualina Grasso, incaricata di verificare la regolarità delle richieste presentate nei termini previsti dal bando. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Impianti sportivi, passi avanti per la gestione Leggi anche: Impianti sportivi. Gestione, raffica di bandi. C’è l’incognita Chersoni