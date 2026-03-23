Assemblee d' istituto firmato il protocollo d' intesa per l’utilizzo di impianti sportivi comunali

L'accordo, che durerà fino all’anno didattico 202728, riguarda la concessione di due strutture previa verifica della loro disponibilità Si tratta del palasport Mario d’Agata di via Golgi, che ha una capienza massima di 1.730 persone, e lo stadio Enzo Tenti di via di Castelsecco la cui capienza massima è di 1.220. Il Comune s’impegna, altresì, a coprire il 50% delle spese sostenute per l’affitto degli stabili per ciascuna assemblea fino a un massimo di 3.500 euro annui. “Questo documento - ha sottolineato l’assessore allo sport Federico Scapecchi - è frutto di un preciso intento: l’amministrazione comunale in questi anni ha inteso valorizzare i giovani e il loro dinamismo e promuovere il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche cittadine. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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