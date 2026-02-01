Prenotare una visita a Viterbo e nel Lazio cosa cambia dall' 1 febbraio per ricette e liste d' attesa

Da venerdì 1 febbraio cambiano le regole per prenotare visite ed esami nel Lazio. Le ricette avranno una validità più lunga e le procedure di prenotazione potrebbero essere più semplici. Inoltre, vengono introdotte nuove garanzie sui tempi di attesa. Le novità riguardano sia le strutture pubbliche che quelle private accreditate, con l’obiettivo di rendere più fluido il sistema sanitario regionale.

La Regione ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica. Tutti i dettagli Dalla validità delle ricette per visite ed esami diagnostici, alle tempistiche per le prenotazioni, fino ai nuovi ambiti di garanzia. Da domenica primo febbraio cambiano le regole. La Regione, infatti, ha introdotto importanti variazioni, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e allineare la validità delle prescrizioni per visite ed esami alla priorità clinica, come spiegato dal presidente Francesco Rocca.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Da febbraio, le regole per prenotare visite e esami a Roma e nel Lazio cambiano.

Le recenti novità nel settore sanitario di Viterbo e del Lazio introducono modifiche su ricette, analisi e ambiti di garanzia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

