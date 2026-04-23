Nuovo ospedale a Cosenza | sfida tra università e sanità per il futuro

Il circolo del Partito Democratico di Cosenza ha organizzato un dibattito previsto per il 28 aprile sul tema del nuovo ospedale in città. Nel frattempo, il presidente della regione e il sindaco hanno incontrato per discutere delle strategie volte a ridurre la mobilità passiva dei pazienti. La questione riguarda principalmente il ruolo delle università e delle strutture sanitarie locali nel futuro del sistema sanitario.

? Cosa sapere Il circolo PD organizza il dibattito sul nuovo ospedale a Cosenza il 28 aprile.. L'incontro tra Occhiuto e Greco mira a ridurre la mobilità passiva dei pazienti.. Martedì 28 aprile alle ore 18:00, la sala della scuola Misasi in corso Umberto ospiterà il dibattito sul futuro del sistema sanitario cosentino, organizzato dal circolo PD Marica Zuccarelli nell’ambito della campagna Cosenza 2050. Il fulcro dell’incontro riguarda la progettazione del nuovo ospedale e la definizione di un modello gestionale che non si limiti alla sola infrastruttura edilizia. L’iniziativa mira a creare un dialogo diretto tra le istituzioni e la cittadinanza, superando le logiche del passato per affrontare i nodi strutturali del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuovo ospedale a Cosenza: sfida tra università e sanità per il futuro Notizie correlate Leggi anche: Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. La sanità del futuro arriva tra i Sicani: al via il nuovo servizio di teleassistenza domiciliareL’azienda sanitaria provinciale porta il monitoraggio medico costante direttamente nelle case dei pazienti dell’area interna Il diritto alla salute... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nuovo ospedale di Cosenza, le proposte del circolo Pd (che chiama Roberto Occhiuto); Cosenza 2025: un forum senza filtri sul nuovo ospedale, sul modello sanitario da adottare e servizi; Nuovo ospedale di Cosenza, Greco: Che fine faranno i posti letto del Mariano Santo e di Rogliano? · CosenzaChannel.it; Nuovo ospedale della Sibaritide, migliorare le strade di collegamento. Nuovo ospedale di Cosenza, le proposte del circolo Pd (che chiama Roberto Occhiuto)COSENZA Prosegue la campagna Cosenza 2050 promossa dal circolo del Partito democratico Marica Zuccarelli, con lo svolgimento dei forum dedicati a tematiche di interesse cittadino. Dopo ... corrieredellacalabria.it Nuovo ospedale di Cosenza, Occhiuto dialoga con il Partito democratico (e c’è pure Guccione)Il confronto promosso dal circolo Marisa Zuccarelli in programma martedì 28 aprile alle 10 nell’ambito della campagna Cosenza 2050: al centro della discussione la necessità di innalzare i livelli ... cosenzachannel.it Il nuovo ospedale di San Benedetto Secondo il dottor Maffei il Servizio Sanitario Nazionale non ne sa nulla. Progetto da 9 milioni già avviato. Ma se “la sedia non c’è” Una dichiarazione che fa discutere. E molto. Leggi il DisAppunto del direttore Nazzar - facebook.com facebook