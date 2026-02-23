La sanità del futuro arriva tra i Sicani | al via il nuovo servizio di teleassistenza domiciliare

Un nuovo servizio di teleassistenza domiciliare parte nei territori dei Sicani, spinto dalla necessità di migliorare l’assistenza sanitaria nelle zone isolate. L’Asp di Agrigento ha avviato il progetto per offrire supporto a anziani e persone con bisogni specifici, riducendo le difficoltà di accesso alle cure. Il servizio mira ad aumentare la sicurezza delle persone fragili tra le case di campagna e i piccoli centri, garantendo un intervento rapido in caso di emergenza.

L’azienda sanitaria provinciale porta il monitoraggio medico costante direttamente nelle case dei pazienti dell’area interna Il diritto alla salute accorcia le distanze geografiche grazie al nuovo servizio di "Teleassistenza domiciliare e welfare d'accesso" promosso dall'Asp di Agrigento nell'ambito della Strategia nazionale aree interne (Snai). Il progetto, denominato Aisic16, nasce con l’obiettivo di garantire una continuità assistenziale avanzata in un territorio morfologicamente complesso, permettendo ai cittadini di essere seguiti costantemente senza dover lasciare le proprie abitazioni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

