Framework ha annunciato il lancio del nuovo Laptop 13 Pro, dotato di processori Intel e AMD, progettato per offrire elevate prestazioni. La caratteristica principale è la sua struttura modulare, che consente di aggiornare facilmente i componenti rispetto ai modelli precedenti. Il prezzo di partenza per il dispositivo è di circa 1.000 euro. La presentazione si rivolge a utenti interessati a un prodotto che combina potenza e possibilità di personalizzazione.

? Cosa sapere Framework presenta il nuovo Laptop 13 Pro con processori Intel e AMD.. La struttura modulare permette l'upgrade del vecchio modello con prezzi da 1.379 euro.. Framework ha presentato il nuovo Laptop 13 Pro durante un evento in streaming, lanciando un notebook di fascia alta che mira a diventare il punto di riferimento utilizza Linux, paragonandolo per qualità al MacBook Pro. L’azienda californiana ha svelato una macchina progettata per offrire prestazioni elevate e massima flessibilità. Il dispositivo si distingue per la capacità di trasformare il precedente modello Laptop 13 nella versione Pro grazie a una struttura modulare. Il telaio è realizzato in alluminio 6063, garantendo un peso di circa 1,4 Kg unito a una solida resistenza costruttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo Laptop 13 Pro: potenza estrema e modularità per Linux

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