Il produttore cinese Oppo si appresta a lanciare il nuovo modello di fascia alta, l'Oppo Find X9s Pro, che si distingue per la presenza di 16 GB di RAM e un design compatto. Il dispositivo è stato oggetto di test preliminari, che hanno valutato le sue prestazioni e caratteristiche tecniche. L'uscita del telefono è prevista a breve, con un focus sulla combinazione di potenza e dimensioni contenute.

Il produttore cinese Oppo si prepara a rilanciare la propria offerta top di gamma con l’arrivo imminente dell’Oppo Find X9s Pro, un dispositivo che punta sulla compattezza senza rinunciare alla potenza. Le indiscrezioni tecniche sono ormai concrete: il nuovo modello è stato individuato sui database di Geekbench, confermando l’integrazione del processore MediaTek Dimensity 9500 e una memoria RAM da 16 GB. L’annuncio ufficiale per il mercato nazionale è fissato per il prossimo 21 aprile. Prestazioni hardware e posizionamento sul mercato dei flagship. I test prestazionali eseguiti sul nuovo modulo rivelano numeri solidi, con punte di circa 3.559 nel single-core e oltre 10. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oppo Find X9s Pro: potenza estrema e 16GB di RAM, ecco i test

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