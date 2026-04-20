Su Amazon è in vendita il MacBook Pro da 16 pollici con chip M4 Max a un prezzo molto scontato rispetto al listino ufficiale. La promozione permette di acquistare il dispositivo a circa 3.000 euro, offrendo un risparmio rispetto al prezzo di mercato. La riduzione di prezzo riguarda esclusivamente questa versione specifica del portatile, nota per le sue elevate prestazioni hardware.

Una drastica riduzione di prezzo su Amazon riguarda il MacBook Pro da 16 pollici equipaggiato con chip M4 Max, che viene proposto a 3.144 euro invece del listino di 4.599 euro. L’offerta, che vede uno sconto di ben 1.455 euro, si concentra su una macchina ad altissime prestazioni, attualmente disponibile in un’unica unità cerca un salto tecnologico senza i costi della nuova generazione. Prestazioni professionali e gestione termica nel formato grande. La configurazione oggetto dell’offerta non è un semplice aggiornamento estetico, ma una stazione di lavoro completa caratterizzata da una CPU a 14 core e una GPU da 32 core. Il sistema integra...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Pro M4 Max: potenza estrema a un prezzo stracciato su Amazon

MacBook Pro M5 Max vs M4 Max Benchmark Results Are INSANE!

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