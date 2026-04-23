Meghan Markle ha lanciato due nuove candele profumate legate ai suoi figli, arricchendo la linea del suo marchio lifestyle As Ever. Le candele sono state presentate come un modo per trasformare ricordi e affetti in un’esperienza sensoriale. La scelta ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico e i media, che hanno commentato il gesto in modo vario. Markle continua così a espandere la sua attività commerciale, pur mantenendo uno stile personale e riconoscibile.

A matissima o criticata, la sempre divisiva Meghan Markle aggiunge due creazioni al suo marchio lifestyle As Ever, trasformando la memoria affettiva in esperienza sensoriale. Al centro del nuovo lancio, infatti, ci sono i figli nati dall’amore con il maritp Harry, i piccoli Archie e Lilibet. Sono loro, infatti, la fonte d’ispirazione per due nuove candele profumate. Strategicamente pensata per la Festa della Mamma e in commercio dal 22 aprile. Come una principessa, otto anni dopo. I look di Meghan Markle in Australia X Due candele profumate firmate Meghan Markle ispirate ai figli Archie e Lillibet. I nomi, 6 maggio e 4 giugno. La collezione...🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meghan Markle lancia due candele profumate ispirate ai suoi adorati figli

Notizie correlate

Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figliInsieme - tra gli altri articoli -, ad una elegante scatola di cioccolatini a base di cioccolato al caramello con granelli di fiori di calendula, la...

Il Principe Harry e Meghan Markle condividono sui social rari momenti di famiglia insieme ai figli Archie e LilibetNiente formalità, niente protocollo: solo momenti autentici, tra giochi, natura e affetto.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figli; Beef - Lo scontro 2, Harry e Meghan all'evento di lancio; Meghan Markle: Sono una delle persone più bullizzate al mondo. L’odio ricevuto mentre aspettavo Archie e Lilibet è stato crudele e disumanizzante; Legal drama: colpevoli di binge watching.

Meghan Markle dedica le nuova collezione di costose candele ai figli: il gesto speciale per Archie e LilibetMeghan Markle presenta le nuove candele per Archie e Lilibet con As Ever tra significato personale e una nuova fase del brand ... rumors.it

Meghan Markle, che per la festa della mamma ha creato due candele ispirate ai suoi figliLe due candele, acquistabili dal 22 aprile sul sito di As ever, sono ispirate ai giorni di nascita dei piccoli Archie e Lilibet, e fanno parte della speciale collezione creata dalla duchessa per la fe ... vanityfair.it

Il dolce ritorno a casa di Meghan e Harry con una sorpresa speciale Dopo il viaggio in Australia, Meghan Markle e il Principe Harry sono tornati nella loro casa in California. Ad attenderli c’era una sorpresa davvero tenera: un grande striscione con scritto “ - facebook.com facebook

La regina Elisabetta, Diana, Camilla, Kate Middleton e Meghan Markle. Sono solo alcune delle «donne di Carlo», protagoniste del nuovo libro, Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito, di Ilaria Grillini, ora in libreria c x.com