Nuovo inizio per lo storico bar del paese col recupero del biliardo | Rito che ha attraversa generazioni

Lo storico bar nel centro di Roncofreddo si appresta a riaprire dopo lavori di ristrutturazione, con il recupero del tavolo da biliardo. La riapertura segnerà un ritorno alla normalità per il locale, che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La struttura, che ha attraversato diverse generazioni, manterrà la sua identità, introducendo però alcune novità nel layout e nei servizi offerti.

Lo storico bar nel centro di Roncofreddo si prepara a cambiare pelle, ma non l’anima. È imminente la riapertura di quello che per decenni è stato il baricentro sociale del piccolo comune, che si ripresenterà al pubblico in una veste rinnovata e con un progetto ambizioso. L’operazione è il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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