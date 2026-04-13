Lo Stretto di Hormuz è al centro di tensioni crescenti dopo che una nave ha attraversato la zona poco dopo l'inizio di un blocco da parte degli Stati Uniti. Il governo americano ha annunciato di aver imposto restrizioni alle rotte nel tratto marittimo, mentre fonti iraniane riferiscono di aver ricevuto chiamate da parte di rappresentanti statunitensi che vorrebbero negoziare un accordo. La regione resta sotto stretta osservazione internazionale, con movimentazioni navali e dichiarazioni ufficiali che si susseguono.

Lo Stretto di Hormuz è diventato il palcoscenico di un tesissimo braccio di ferro geopolitico. Con l'entrata in vigore del blocco navale imposto dall'amministrazione Trump contro l'Iran, i dati di monitoraggio marittimo descrivono uno scenario di caos, manovre d'emergenza e sfide aperte alle sanzioni americane. "Il vicepresidente JD Vance ha fatto un buon lavoro nelle trattative con l’Iran" ha detto Donald Trump, sottolineando che il punto critico dei negoziati è stato il nucleare. «L'altra parte di ha chiamato» e vuole «un accordo. Siamo stati chiamati questa mattina dalle persone giuste e vogliono lavorare a un accordo», ha aggiunto senza nominare l’Iran.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Una nave attraversa Hormuz dopo l'inizio del blocco Usa. Trump: "L'iran ha chiamato, vuole un accordo"

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Il blocco dello Stretto di Hormuz deciso da Donald Trump è entrato in vigore. Cosa sappiamo https://shorturl.at/1OmUC - facebook.com facebook