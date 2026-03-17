Giuseppe Sica amministratore delegato via libera dal Cda di Bff Bank

Il consiglio di amministrazione di Bff Bank ha approvato la nomina di Giuseppe Sica come nuovo amministratore delegato e consigliere. La decisione è stata presa durante l'ultima riunione del Cda, che ha ufficializzato il suo ingresso nel ruolo di vertice esecutivo della banca. La nomina di Sica segue la cooptazione avvenuta nello stesso incontro.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Il Cda di Bff Bank ha cooptato Giuseppe Sica come consigliere, attribuendogli l’incarico di amministratore delegato. “Ciò fa seguito alle dimissioni di Massimiliano Belingheri dal suo incarico di consigliere di amministrazione non esecutivo”, si legge in una nota. Sica che continuerà anche a mantenere l’incarico di direttore generale conferitogli a febbraio, è entrato a far parte di Bff nel 2025 come cfo. L’assemblea degli azionisti, prevista il prossimo 30 aprile, sarà chiamata a confermare la nomina di Sica come consigliere. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Bff Bank, tagliata la buonuscita a Belingheri: titolo in caduta libera e stop al dividendo preoccupa gli investitori.Bff Bank, ridimensionata la buonuscita dell’ex Ad Belingheri: il titolo in caduta libera Bff Bank ha drasticamente ridotto la buonuscita prevista per... Fiorentina, lunedì 26 la messa per Rocco. Il figlio Giuseppe amministratore delegato (a interim) di Mediacom CommunicationsFirenze, 23 gennaio 2026 – Lunedì 26 gennaio, alle 18, nel Duomo di Firenze (la cattedrale di Santa Maria del Fiore) si terrà la messa in suffragio... Una selezione di notizie su Giuseppe Sica BFF Bank, Giuseppe Sica nominato nuovo Amministratore DelegatoBFF Bank ha fatto sapere che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di cooptare Giuseppe Sica in qualità di Consigliere, ... teleborsa.it Fiorentina, lunedì 26 la messa per Rocco. Il figlio Giuseppe amministratore delegato (a interim) di Mediacom CommunicationsFirenze, 23 gennaio 2026 – Lunedì 26 gennaio, alle 18, nel Duomo di Firenze (la cattedrale di Santa Maria del Fiore) si terrà la messa in suffragio del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ... lanazione.it