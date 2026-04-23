Nuovo assalto a uno sportello Atm | due auto due esplosioni con la marmotta e poi la fuga

Nella notte a Parabita si sono verificati due esplosioni ai danni di un sportello automatico, causate da due veicoli che hanno utilizzato la tecnica della “marmotta”. Dopo le esplosioni, i responsabili sono scappati. Questo episodio si aggiunge a una serie di altri tentativi di furto ai danni di sportelli bancari e postali che si sono verificati negli ultimi nove giorni.