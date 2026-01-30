Assalto a un bancomat nella notte | due esplosioni danneggiate anche le auto ma il colpo non è riuscito

Questa notte, due esplosioni hanno colpito un bancomat in Puglia. I ladri hanno tentato di portare via i soldi, ma il colpo è fallito. Le esplosioni hanno danneggiato anche una macchina parcheggiata vicino, creando scompiglio tra i residenti. La scena si è svolta nel silenzio della notte, senza che nessuno si accorgesse subito di quanto stava accadendo. La polizia sta indagando per capire chi siano gli autori e se ci siano altri episodi simili in zona.

Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti.

Nella notte a Rovereto, frazione di Novi, si è verificato un doppio assalto ai danni di una filiale bancaria.

