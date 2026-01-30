Assalto a un bancomat nella notte | due esplosioni danneggiate anche le auto ma il colpo non è riuscito

Questa notte, due esplosioni hanno colpito un bancomat in Puglia. I ladri hanno tentato di portare via i soldi, ma il colpo è fallito. Le esplosioni hanno danneggiato anche una macchina parcheggiata vicino, creando scompiglio tra i residenti. La scena si è svolta nel silenzio della notte, senza che nessuno si accorgesse subito di quanto stava accadendo. La polizia sta indagando per capire chi siano gli autori e se ci siano altri episodi simili in zona.

Due esplosioni nella notte, danneggiata anche un'auto parcheggiata nelle vicinanze: è l'ennessimo assalto a un bancomat in Puglia. La tecnica è sempre quella della marmotta:. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Assalto a un bancomat nella notte: due esplosioni, danneggiate anche le auto ma il colpo non è riuscito Approfondimenti su Assalto Bancomat Assalto nella notte: esplosione e fuga, ma a mani vuote. Fallisce il colpo al bancomat Nella notte, a Uggiano la Chiesa, una forte esplosione ha interrotto il silenzio nel quartiere di via Verdi, causando allarme tra i residenti. Doppio assalto nella notte . Banda dei bancomat, esplosioni e danni Nella notte a Rovereto, frazione di Novi, si è verificato un doppio assalto ai danni di una filiale bancaria. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Assalto ad un bancomat fuggiti con il bottino Ultime notizie su Assalto Bancomat Argomenti discussi: Nuovo assalto a un bancomat della banca Popolare; Nuovo assalto a un bancomat in Puglia: boato nella notte a Bitonto, banda della marmotta fugge con il bottino FOTO; Assalto bancomat a Bitonto: esplosione distrugge sportello in via Verdi; Foggia, assalto ai bancomat: c’è un fermo. Foggia, assalto ai bancomat: c’è un fermo ed indagatiFoggia, assalto ai bancomat: c'è un fermo ed indagati I carabinieri del Comando provinciale di Foggia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto e ... ilsipontino.net Nuovo assalto a un bancomat della banca PopolareEsplosione alle 3 di notte a Esperia. Ancora da quantificare il bottino. Ladri in fuga: indagano i carabinieri ... rainews.it Assalto al bancomat a Nola, sportello distrutto dopo l’esplosione https://nap.li/XCye - facebook.com facebook Cagnano Varano, tentano l'assalto al bancomat ma la «marmotta» non esplode: banda fugge a mani vuote x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.