Nuovo assalto a un Atm | due esplosioni con la marmotta ma il colpo non va a segno

A Parabita un altro tentativo di furto con esplosivo agli sportelli automatici. Due esplosioni con la “marmotta” non hanno portato al furto, segnando il secondo episodio in meno di due settimane. Si tratta dell’ultimo di una serie di assalti che coinvolgono banche e poste nella stessa zona. La polizia sta indagando sull’accaduto senza aver ancora reso noti dettagli sulle indagini.

PARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali.Poco dopo le 3 di questa notte, a Parabita, è stato fatto saltare, con il metodo cosiddetto della marmotta, il bancomat della filiale Unicredit di.🔗 Leggi su Lecceprima.it CRONACA. NUOVO ASSALTO AD UN BANCOMAT CON LA “MARMOTTA” Notizie correlate Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, due esplosioni con la “marmotta” e poi la fugaPARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali. Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, l’esplosione con la “marmotta” e poi la fugaPARABITA – Un altro episodio, a nove giorni dal precedente, si inserisce nella lunga scia di assalti agli sportelli Atm di istituti bancari e postali. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nuovo assalto a un bancomat in Basilicata: malviventi in azione a Tolve; Roma, rapina in gioielleria al centro commerciale: banditi assaltano le vetrine. Poi la fuga con il bottino; Carceri e droni, nuovo assalto flop; Potenza: nuovo assalto al bancomat in provincia!. Nuovo assalto a uno sportello Atm: due auto, l’esplosione e poi la fugaÈ accaduto poco dopo le 3 presso la filiale Unicredit di via Vittorio Emanuele II, a Parabita. I malviventi, secondo i primi accertamenti, non sono riusciti a portare via nulla ... lecceprima.it Juventus, ci sarà un nuovo assalto a Kolo Muani: Thuram pedina di scambio col PSG? La situazioneLa Juventus tornerà a lavorare per regalare a Luciano Spalletti un nuovo numero 9 nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Il sogno rimane sempre quello del rientro a Torino di ... calciomercato.com La #Juventus torna su #Zirkzee, nuovo assalto all’olandese per l’estate | CM x.com PICCHIATO, SEQUESTRATO E RAPINATO NUOVO ASSALTO IN VILLA NELLA NOTTE Un nuovo gravissimo episodio: nella notte un imprenditore è stato sequestrato, picchiato e rapinato nella sua abitazione di San Zenone degli Ezzelini - Segui tutte le no - facebook.com facebook