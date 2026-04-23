Nuovo accordo tra Francia e Regno Unito sulla Manica ulteriori fondi per ridurre sbarchi

Il Regno Unito e la Francia hanno firmato un nuovo accordo per affrontare i flussi migratori attraverso il Canale della Manica. L'intesa prevede l’assegnazione di ulteriori fondi destinati a ridurre gli sbarchi e rafforzare i controlli lungo questa rotta. La collaborazione tra i due paesi mira a gestire meglio le sfide legate alla presenza di migranti che tentano di attraversare il canale.

Il Regno Unito e la Francia rafforzano la stretta sui flussi migratori lungo una delle rotte più delicate d’Europa: il Canale della Manica. I due Paesi presenteranno oggi un nuovo accordo triennale, dal valore complessivo di centinaia di milioni di euro, con l’obiettivo dichiarato di ridurre il numero di migranti che tentano la traversata su piccole imbarcazioni. L’intesa, che verrà firmata dalla ministra dell’Interno britannica Shabana Mahmood e dal suo omologo francese Laurent Nuñez, rappresenta un’evoluzione del Trattato di Sandhurst, già rinnovato negli anni scorsi. Stavolta però le risorse e gli strumenti messi in campo segnano un salto di scala.🔗 Leggi su Follow.it

Notizie correlate

Francia e Regno Unito hanno raggiunto un accordo per limitare l’immigrazione attraverso la ManicaFrancia e Regno Unito hanno raggiunto un nuovo accordo riguardo al controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica.

C’è un nuovo accordo tra Francia e Regno Unito sull’immigrazioneFrancia e Regno Unito hanno presentato un nuovo accordo per il controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Francia e Regno Unito si sono accordati per limitare l’immigrazione attraverso la Manica; Migranti: accordo Regno Unito-Francia per fermare attraversamenti della Manica dei clandestini; Migranti irregolari, Londra e Parigi: nuovo accordo da 662 milioni; Regno Unito: accordo con la Francia da 892 milioni di dollari per ridurre le traversate dei migranti.

C’è un nuovo accordo tra Francia e Regno Unito sull’immigrazioneIl governo britannico pagherà centinaia di milioni di euro per cercare di limitare gli attraversamenti nel Canale della Manica ... ilpost.it

Francia e Regno Unito si sono accordati per limitare l’immigrazione attraverso la ManicaFrancia e Regno Unito hanno presentato un nuovo accordo per il controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica. Il governo britannico ha accettato di pagare 662 milioni di sterline (circ ... ilpost.it

Il Regno Unito ha appena approvato una legge che vieta la vendita di prodotti contenenti tabacco o sigarette elettroniche ai nati dal 1° gennaio 2009 in poi: misura giusta o illiberale Diteci la vostra - facebook.com facebook

Francia e Regno Unito hanno presentato un nuovo accordo per il controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica. x.com