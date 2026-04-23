Francia e Regno Unito hanno raggiunto un accordo per limitare l’immigrazione attraverso la Manica

Francia e Regno Unito hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare i controlli sull’immigrazione attraverso il Canale della Manica. L’intesa prevede misure condivise per gestire meglio i flussi migratori e incrementare la collaborazione tra le autorità di entrambi i paesi. La firma è avvenuta nelle ultime settimane, dopo incontri tra rappresentanti dei due governi, e mira a ridurre le traversate irregolari di migranti.

Francia e Regno Unito hanno raggiunto un nuovo accordo riguardo al controllo dell’immigrazione attraverso il Canale della Manica. Secondo il piano, il governo britannico pagherà 662 milioni di sterline (765 milioni di euro) a quello francese affinché le autorità impediscano alle persone migranti di attraversare il Canale. Il patto dovrebbe essere firmato in giornata dalla ministra dell’Interno Shabana Mahmood, per poi entrare in vigore in estate. Avrà la durata di tre anni. Oltre mille agenti di polizia, militari ed esperti di intelligence verranno mobilitati per individuare e intercettare gruppi di scafisti e persone richiedenti asilo. Vi saranno, inoltre, dei finanziamenti per una squadra antisommossa da cinquanta agenti che interverranno per bloccare chi tenterà di salire a bordo di piccole imbarcazioni verso il Regno Unito.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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