Carenza di lavoratori il piano per attrarre giovani under 35 | soldi per chi viene a vivere nel ravennate

Il 24 febbraio, la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna approverà un nuovo bando per attirare giovani sotto i 35 anni. La carenza di lavoratori spinge le autorità a offrire incentivi economici a chi sceglie di trasferirsi nel ravennate. Sono previsti fondi destinati a chi decide di stabilirsi e lavorare nella zona, con l’obiettivo di riempire le aziende locali che cercano personale.

Il bando rientra tra gli interventi del piano straordinario per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa dei giovani ferraresi e ravennati voluto dalla Camera di commercio Il 24 febbraio prossimo, la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna approverà le linee guida del bando per attrarre giovani nelle province di Ferrara e Ravenna. Un progetto pilota pensato per affrontare una delle sfide più urgenti: la crescente carenza di lavoratori qualificati. Il bando, condiviso all’unanimità dal Consiglio camerale con il supporto delle associazioni di categoria, prevederà contributi a fondo perduto in tre anni per i giovani tra i 18 e i 35 anni che scelgano di trasferirsi stabilmente nelle province di Ferrara e Ravenna con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

