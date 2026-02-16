Carenza di lavoratori il piano per attrarre giovani under 35 | soldi per chi viene a vivere nel ravennate
Il 24 febbraio, la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna approverà un nuovo bando per attirare giovani sotto i 35 anni. La carenza di lavoratori spinge le autorità a offrire incentivi economici a chi sceglie di trasferirsi nel ravennate. Sono previsti fondi destinati a chi decide di stabilirsi e lavorare nella zona, con l’obiettivo di riempire le aziende locali che cercano personale.
Il bando rientra tra gli interventi del piano straordinario per l’accesso al lavoro e la promozione del fare impresa dei giovani ferraresi e ravennati voluto dalla Camera di commercio Il 24 febbraio prossimo, la Giunta della Camera di commercio di Ferrara Ravenna approverà le linee guida del bando per attrarre giovani nelle province di Ferrara e Ravenna. Un progetto pilota pensato per affrontare una delle sfide più urgenti: la crescente carenza di lavoratori qualificati. Il bando, condiviso all’unanimità dal Consiglio camerale con il supporto delle associazioni di categoria, prevederà contributi a fondo perduto in tre anni per i giovani tra i 18 e i 35 anni che scelgano di trasferirsi stabilmente nelle province di Ferrara e Ravenna con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Il capitalismo familiare è ancora capace di attrarre i giovani
Il capitalismo familiare attira ancora i giovani, perché molte imprese di famiglia preferiscono investire in finanza invece di mantenere il comando.
Ddl Immigrazione, Meloni: "Chi viene a vivere in Italia deve rispettare regole sennò sarà espulso" – Il video
Meloni torna a ribadire che chi sceglie di vivere in Italia deve rispettare le regole.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scalabilità dell'IA industriale per alleviare la carenza di manodopera; CAI: carenza di personale nella DR Piemonte, non c’è più tempo da perdere; Sardegna. PS, gettonisti in scadenza, Regione al lavoro per colmare carenza; Inclusione dei migranti e mercato del lavoro: la sfida dell’integrazione sostenibile nelle politiche UE.
Discoteca Black Panther, lavoratori a nero e carenze nella sicurezza: chiusaVO' (PADOVA) - Cinque lavoratori in nero, capienza superata, autorizzazioni mancanti e gravi carenze nella prevenzione incendi. È il quadro emerso dal controllo interforze ... ilgazzettino.it
Sicurezza sul lavoro, il Piano integrato 2026 del MinisteroAdottato il Piano integrato 2026 per salute e sicurezza sul lavoro: prevenzione, incentivi alle imprese, più controlli e formazione giovani. diritto.it
Arrivano i robot umanoidi saldatori nei cantieri Fincantieri. Affiancheranno gli operai, dicono. In stabilimenti dove fino al 70% della manodopera è straniera. Traduzione semplice: prima hanno coperto la carenza con lavoratori pagati poco e con contratti fragili. - facebook.com facebook
" #Unioncamere, lavoratori cercansi" via @RaiScuola. "In Italia le #imprese cercano lavoratori, ma spesso non riescono a trovarli. Il problema non è la mancanza di persone, ma la carenza di #competenze adeguate. A confermarlo sono i dati del #SistemaExce x.com