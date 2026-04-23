Nuove sementi UE | via libera alle piante NGT cambia il mercato

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato il 21 aprile 2026 un nuovo regolamento sulle piante NGT, introducendo modifiche significative nel settore delle sementi. Secondo le nuove norme, il 94% delle sementi di categoria 1 non sarà soggetto ai controlli standard sugli organismi geneticamente modificati. La decisione ha un impatto diretto sul mercato delle sementi e sulle pratiche di coltivazione.

? Cosa sapere Il Consiglio UE ha approvato il 21 aprile 2026 il nuovo regolamento sulle piante NGT.. Il 94% delle nuove sementi categoria 1 non subirà i controlli standard sugli OGM.. I ministri dell’Agricoltura di 27 Paesi europei hanno dato il via libera il 21 aprile 2026 al nuovo regolamento sulle Nuove Tecniche Genomiche (NGT), sbloccando una riforma che trasforma radicalmente la gestione delle piante modificate in Europa. La decisione del Consiglio ha il sostegno di 18 Stati membri, tra cui l’Italia, mentre Austria, Croazia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia si sono opposti alla misura. Belgio, Bulgaria e Germania hanno invece scelto l’astensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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