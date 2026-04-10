Nuove assunzioni per proteggere i minori | la sfida di Telefono Azzurro

Telefono Azzurro annuncia l’intenzione di aumentare il proprio personale in diverse città italiane, tra cui Roma, Milano e Palermo. L’obiettivo è rafforzare le attività dedicate alla tutela dei minori. Le nuove assunzioni riguardano varie figure professionali e saranno gestite nei prossimi mesi. La decisione si inserisce in un piano per migliorare l’assistenza e la prevenzione in ambito di tutela dei diritti dei minori.

Telefono Azzurro pianifica un importante potenziamento del proprio staff operativo attraverso nuove assunzioni a Roma, Milano e Palermo. La fondazione mira a rispondere alla crescente necessità di assistenza psicologica per i minori e le loro famiglie, aprendo selezioni entro il 30 giugno 2026 per figure specializzate nel supporto telefonico e digitale. L'espansione del presidio sociale tra centri urbani e canali digitali Il rafforzamento del personale non è una scelta casuale, ma una risposta d . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuove assunzioni per proteggere i minori: la sfida di Telefono Azzurro L’irruzione dei chatbot nella vita dei più piccoli: il report di Telefono Azzurro. Caffo: divieti “inapplicabili”. Pollicino: proteggere con la consapevolezzaNell’ambito del SID 26 Telefono Azzurro ha proposto un focus sul rapporto tra adolescenti e IA. Leggi anche: Oggi la Giornata contro il bullismo, i dati di Telefono Azzurro Si parla di: Telefono Azzurro assume a Palermo: le figure, i requisiti e come candidarsi; Brunetta: L’ascolto dei giovani è un pilastro della democrazia. Telefono Azzurro assume operatori telefonici a Roma, Milano e Palermo: i requisitiLa onlus che si dedica alla tutela e alla sicurezza dei minori avvia una compagna di reclutamento su Roma, Milano e Palermo ... quifinanza.it