Riflessioni sulle Nuove Indicazioni Nazionali Lettera

Andrea De Luca sottolinea che le Nuove Indicazioni Nazionali 2025 nascono dalla volontà di aggiornare l’approccio didattico, mantenendo alcuni principi fondamentali ma introducendo novità significative. La riforma mira a rafforzare l’interdisciplinarità e a promuovere metodi più pratici e coinvolgenti nelle scuole secondarie di primo grado. La proposta si basa su un’idea di continuità con il passato, ma anche su un cambiamento concreto nei contenuti e nelle strategie di insegnamento. La discussione riguarda ora le modalità di applicazione.

Inviata da Andrea De Luca - Le Nuove Indicazioni Nazionali 2025 per la scuola secondaria di primo grado si collocano in una prospettiva di continuità e cambiamento: da un lato mantengono alcuni principi già presenti nelle precedenti Indicazioni, dall’altro introducono modifiche rilevanti nell’impostazione culturale e didattica delle discipline. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it FLC CGIL sulle nuove Indicazioni Nazionali: “Un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico”La FLC CGIL critica duramente le recenti Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, ritenendole un ritorno a un modello prescrittivo e ideologico. Scuola: dalle nuove Indicazioni Nazionali alla responsabilità educativaDa settembre 2026 entreranno in vigore le nuove Indicazioni Nazionali approvate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2025. Argomenti correlati Appunti Didattica della Fisica: Lezione e Laboratori ESAME; Oroscopo di oggi 19/02/2026: indicazioni su amore, lavoro e benessere per i 12 segni; Oroscopo Branko e Paolo Fox domani, 24 febbraio 2026: previsioni per tutti i segni zodiacali. Un libro completo per allenare ascolto, scrittura, ortografia e comprensione dei diversi tipi di testo. Aggiornato alle Nuove Indicazioni per il primo ciclo. https://www.amazon.it/dp/B0GM8DSHVR - facebook.com facebook Nelle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo, in vigore dall’a.s. 2026/27, compare per la prima volta un riferimento esplicito agli “intervalli attivi da svolgere all’aperto e ricchi di opportunità di gi… x.com