Nuove indicazioni Licei classici | come cambia l’insegnamento del Latino Lettura di testi drammatici e teatrali Si comprendono meglio le dinamiche linguistiche

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso le nuove Indicazioni nazionali per i licei, con un focus particolare sull’insegnamento del Latino. Tra le novità, ci sono indicazioni sulla lettura di testi drammatici e teatrali, con l’obiettivo di facilitare la comprensione delle dinamiche linguistiche. La pubblicazione dà il via a un percorso di consultazione che coinvolgerà scuole e comunità accademica.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il testo delle nuove Indicazioni nazionali per i licei, aprendo una fase di consultazione che coinvolgerà scuole e comunità accademica. Tra gli indirizzi, il liceo classico rappresenta uno dei terreni più sensibili dell’intervento: il modello resta riconoscibile, ma vengono ridefinite modalità di insegnamento e obiettivi formativi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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