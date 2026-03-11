Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali | latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 2026 27

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, che introduce il nuovo regolamento con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Tra le novità, si stabilisce l’insegnamento del latino alle scuole medie e si prevede l’aggiornamento dei libri di testo a partire dall’anno scolastico 202627.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto ministeriale 9 dicembre 2025, n. 221, che introduce il nuovo regolamento con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. L'articolo Pubblicato il regolamento con le nuove Indicazioni nazionali: latino alle medie e aggiornamento dei libri di testo dal 202627. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Nuove Indicazioni nazionali, Valditara: “Storia dell’Occidente al centro, rafforzamento di grammatica e latino alle medie. Prima vera educazione affettiva”Le indicazioni sono state approvate dopo un percorso di consultazione che ha coinvolto il mondo della scuola, i sindacati, le associazioni e numerosi...

Nuove Indicazioni nazionali, il ritorno del latino (opzionale) alla scuola media “gradito anche dai genitori”. Valditara: “Una straordinaria palestra di logica”. Cosa è previstoSulla Gazzetta Ufficiale è pubblicato il decreto che introduce le nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pubblicato il regolamento con le nuove...

Temi più discussi: Pubblicato il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento della CSE dell’AIFA; Aifa. Pubblicato il regolamento della Cse: così cambierà la valutazione dei farmaci; Valutazione dei farmaci: Aifa ha pubblicato il regolamento della Commissione scientifica ed economica (Cse); Regolamento europeo sui green bond.

Commissione scientifica ed economica del farmaco: in vigore il regolamento AifaÈ stato pubblicato il testo, approvato dal Cda e dai ministeri competenti, con la composizione, funzioni, e modalità operative dell’organo che unifica le precedenti Cts e Cpr dell’Aifa. farmaciavirtuale.it

Aifa. Pubblicato il nuovo Regolamento sui conflitti d’interesseI requisiti previsti dal Regolamento AIFA prevedono paletti più stretti per i componenti degli organi decisionali e di controllo rispetto agli organi consultivi. Individuato tre macro-livelli di ... quotidianosanita.it

Rose Villain ha pubblicato sul suo profilo Instagram il video di «Tuttaluce», brano che annuncia ufficialmente la gravidanza della cantante, splendida con il pancione e un sorriso che dice tutto - facebook.com facebook

Dall'euforia al pianto. In un video pubblicato sui social, Aurora Ramazzotti mette in scena con ironia i continui sbalzi di umore che sono legati il ciclo mestruale @therealauroragram x.com