A Lentate, nella provincia di Monza e della Brianza, è stata inaugurata ufficialmente una nuova Casa di Comunità. Si tratta di una struttura ristrutturata con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il primo piano della struttura è ora operativo e offre più accessi, più specialisti e servizi integrati per i cittadini. La novità mira a migliorare l’assistenza sanitaria locale e a rendere più semplice l’accesso alle cure.

A Lentate, nel territorio della Brianza, è entrata ufficialmente in funzione una nuova fase del sistema sanitario locale con l’apertura del primo piano della Casa di Comunità, struttura ristrutturata grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’inaugurazione, avvenuta a dicembre 2025, ha portato a un ampliamento significativo degli spazi e dei servizi disponibili per i cittadini di Lentate, Barlassina, Lazzate, Misinto, Cogliate e Ceriano Laghetto. La struttura, già operativa dal 2023, ha ora potenziato la sua offerta grazie a interventi infrastrutturali che hanno reso fruibili nuovi locali all’interno della palazzina di via Garibaldi 37. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova struttura sanitaria: più accesso, più specialisti, servizi integrati per la comunità

Approfondimenti su Lentate Brianza

Il Partito Democratico di Forlì torna a sollevare il problema dell’accesso ai servizi per la prima infanzia, evidenziando criticità nel sistema dei nidi d’infanzia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lentate Brianza

Argomenti discussi: A Rovereto la nuova Casa della Comunità Beniamino Condini; Risarcimento per errore medico, ora l’ASL è obbligata anche se il paziente è già gravemente malato: nuova sentenza; Al via i lavori di costruzione della Città della Salute e della Ricerca di Sesto San Giovanni; Assunzioni e Concorsi all’Ospedale San Cataldo di Taranto: Nuovi Posti di Lavoro e Polemica sull’Apertura.

L’Ircss di Negrar si rinnova a misura di paziente. Inaugurata la nuova struttura da 25 mln di euroRealizzata in poco più di due anni, nonostante la pandemia, con un investimento da 25 mln totalmente autofinanziato, a nuova struttura dell’Irccs di Negrar, green ed ecosostenibile, è caratterizzata ... quotidianosanita.it

Piemonte. Venaria Reale, al via i lavori di realizzazione della nuova struttura sanitariaIl 16 maggio il cantiere sarà consegnato all’impresa appaltatrice. La struttura avrà un costo di 17,8 milioni. Avrà una destinazione non ospedaliera, ma poliambulatoriale specialistica e distrettuale ... quotidianosanita.it

Il sit-in di Salviamo Firenze sotto la nuova struttura aperta in via Pietrapiana - facebook.com facebook

Oggi a Castignano abbiamo inaugurato la nuova struttura polivalente al coperto, frutto del finanziamento di Coni, Regione Marche, Comune e Struttura Commissariale. Non solo impianto agonistico ma presidio di inclusione per i giovani dove si combatte lo sp x.com