Nuova era per la Fermana | il Consorzio Free Group prende il comando

Venerdì si è concluso il trasferimento di quote che ha portato il Consorzio Free Group a diventare il nuovo azionista di maggioranza della Fermana. L'operazione ha portato alla cessione di una parte significativa delle quote della società sportiva, segnando un cambiamento nella gestione e nella proprietà. La firma dell’accordo ha ufficializzato questa transizione, che coinvolge gli aspetti amministrativi e societari dell’ente.

?? Cosa sapere Il Consorzio Free Group acquisisce la maggioranza della Fermana con il passaggio di quote venerdì. Sergio Romoli assume la presidenza per puntare alla promozione nelle categorie superiori del calcio. Il Consorzio Free Group di Roma ha acquisito la maggioranza della Fermana con la firma del passaggio di quote avvenuta venerdì scorso, introducendo una nuova gestione societaria che vede Sergio Romoli assumere il ruolo di amministratore unico e presidente. La conferenza stampa tenutasi .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova era per la Fermana: il Consorzio Free Group prende il comando Notizie correlate L’era post-Cook: l’ingegnere John Ternus prende il comando di Apple(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato una svolta strategica nei propri vertici aziendali annunciando che Tim Cook lascerà la carica di amministratore... Il Montecchio batte la Fermana e si prende la vettaK SPORT 3 FERMANA 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna, Torelli, Rivi (44’ st Bardeggia), Buonavoglia...