L’era post-Cook | l’ingegnere John Ternus prende il comando di Apple

Apple ha annunciato che il 1° settembre 2026 il CEO attuale lascerà il suo ruolo, dando inizio a una nuova fase di gestione. L’azienda ha comunicato ufficialmente il cambio di leadership, senza specificare le ragioni di questa decisione. La notizia arriva in un momento di transizione e si aggiunge a un più ampio riassetto degli organigrammi aziendali. La società continuerà a operare con i propri piani di sviluppo e innovazione.

(Adnkronos) – Apple ha ufficializzato una svolta strategica nei propri vertici aziendali annunciando che Tim Cook lascerà la carica di amministratore delegato il primo settembre 2026. La guida della società passerà a John Ternus, attuale vicepresidente senior dell'ingegneria hardware e figura centrale nello sviluppo dei prodotti di maggior successo dell'ultimo decennio. Cook non abbandonerà l’orbita. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Apple cambia era: Tim Cook cede il comando a John TernusIl passaggio di testimone ai vertici della multinazionale di Cupertino è ormai ufficialmente delineato: Tim Cook lascerà la guida operativa per... John Ternus, chi è l’ingegnere chiamato a raccogliere l’eredità di Tim Cook alla guida di AppleLa scelta di John Ternus per il dopo Tim Cook dice molto di Apple e forse ancora di più della fase che l’azienda sta attraversando. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Tim Cook non sarà più CEO della Apple; L’era post-Cook: l’ingegnere John Ternus prende il comando di Apple; Tim Cook lascerà la carica di Ceo di Apple a John Ternus; Cambio in Apple: Tim Cook si dimette! John Ternus eletto nuovo CEO dell’azienda. L'era post-Cook: l'ingegnere John Ternus prende il comando di AppleIl CEO uscente assumerà la carica di presidente esecutivo a partire da settembre, mentre il timone passerà al veterano dell'hardware per garantire la continuità operativa del colosso tecnologico ... adnkronos.com Apple, John Ternus è il nuovo Ceo. Tim Cook diventa presidente esecutivoRivoluzione ai vertici di Apple. L'era Tim Cook alla guida della società si avvia alla chiusura: il primo settembre passerà il timone a John Ternus. «E' stato ... corriereadriatico.it L’andamento dei mercati finanziari di oggi 21 aprile 2026: John Ternus è il nuovo ceo di Apple; Mercati in stand-by in attesa del secondo round di negoziati; Il futuro presidente della Fed Warsh alla sbarra; Commerzbank boccia il piano di Orcel; Amazon invest - facebook.com facebook Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple. Cambio al vertice dopo 15 anni: lascia Cook ift.tt/Xp1LACi x.com