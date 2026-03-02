Il Montecchio batte la Fermana e si prende la vetta

Il Montecchio ha battuto la Fermana con il risultato di 3-1 e ora occupa la prima posizione in classifica. La partita si è conclusa con i gol di Cerretani, Camilloni e Procacci per la squadra vincente, mentre per la Fermana è andato a segno Nobili. Entrambe le formazioni hanno schierato diversi titolari e subentranti nel corso del match.

K SPORT 3 FERMANA 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna, Torelli, Rivi (44' st Bardeggia), Buonavoglia (44' st Magnanelli), Sollaku (19' st Fabbri). All. Magi FERMANA: Blasizza, Scanagatta, Siculi, Nunzi, Kieling, Rodriguez Olivera, Cicarevic (43' st Petronelli), Marin, Fofi, Cabrera Castillo, Lischi (43' st Carmona Ramirez). All. Gentilini Arbitro: Aprile di Caserta Reti: 26' st Rivi, 28' st Cabrera Castillo, 37' st Fabbri, 39' st Montagna Note: Spettatori 1000 circa; ammoniti Nunzi, Cicarevic, Rodriguez, Buonavoglia, Dominici, 42' pt espulso Nunzi per somma di ammonizioni, Vergoni dalla panchina; corner: 6-4; recupero: 2' pt, 5' st.