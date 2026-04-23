Nuoto Megli rivela il salto di qualità | i nuovi record arrivano

Durante i Campionati Assoluti di Riccione, il nuotatore Filippo Megli ha commentato i miglioramenti nei tempi stabiliti da Carlos D'Ambrosio. I nuovi record sono stati ottenuti in diverse discipline e sono stati oggetto di attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Megli ha analizzato i risultati e i crono, evidenziando il progresso rispetto alle precedenti prestazioni. La competizione ha visto anche altre prestazioni di rilievo nel settore del nuoto.

?? Cosa sapere Filippo Megli analizza i nuovi cronometri di Carlos D'Ambrosio ai Campionati Assoluti di Riccione. Il passaggio generazionale impone nuovi standard tecnici per la qualificazione agli Europei di Parigi. Filippo Megli ha analizzato le recenti sfide affrontate nella vasca di Riccione, delineando un quadro complesso che vede il nuoto italiano tra la necessità di evolversi e la gestione delle nuove energie emerse durante i Campionati Assoluti. Durante l'ultimo appuntamento con la t .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoto, Megli rivela il salto di qualità: i nuovi record arrivano Notizie correlate Lisa Angiolini vola tra le grandi: record italiano nei 200 rana e salto di qualità mondialeLisa Angiolini si prende la scena del nuoto azzurro con una prestazione che vale molto di più di un semplice successo cronometrico. Nuoto Master: Ancona trionfa con 44 titoli regionali e due nuovi record italiani a Fabriano.La Vela Nuoto Ancona ha dominato i campionati regionali master di nuoto, conquistando ben 44 titoli individuali nella due giorni di competizioni a...