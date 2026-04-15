Lisa Angiolini vola tra le grandi | record italiano nei 200 rana e salto di qualità mondiale

Lisa Angiolini ha stabilito un nuovo record italiano nei 200 metri rana e ha raggiunto un miglioramento significativo a livello mondiale. La nuotatrice italiana ha ottenuto risultati che attirano l’attenzione nel panorama internazionale, dimostrando un progresso importante nel suo percorso sportivo. La sua performance ha fatto parlare di sé nel mondo del nuoto, segnando un passo avanti nella sua carriera e contribuendo alla visibilità del nuoto azzurro.

Lisa Angiolini si prende la scena del nuoto azzurro con una prestazione che vale molto di più di un semplice successo cronometrico. Ai Campionati Italiani, la toscana ha nuotato i 200 rana in 2:22.28, abbassando il precedente record italiano di Francesca Fangio, che nel 2021 aveva fissato il primato a 2:23.06. Un risultato pesante, perché la proietta immediatamente in una fascia internazionale di altissimo profilo e conferma il momento straordinario che sta avendo. Il tempo firmato da Angiolini non è soltanto il nuovo riferimento nazionale: è anche la quarta prestazione stagionale al mondo. Davanti a lei, al momento, c’è soltanto un gruppo ristrettissimo guidato da Kate Douglass, con l’americana capace di nuotare in 2:20.🔗 Leggi su Sportface.it

Notizie correlate

Leggi anche: Lisa Angiolini frantuma il record italiano dei 200 rana ed entra in una nuova dimensione internazionale!

Nuoto, Lisa Angiolini si conferma nei 50 rana nel BPER Città di Livorno. D’Ambrosio fa suoi i 200 slLa seconda giornata del trofeo “BPER Città di Livorno”, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto, si è aperto con una sessione mattutina intensa...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Lisa Angiolini beffa Benedetta Pilato e conquista il titolo dei 100 rana a Riccione: toscana agli Europei 2026; Assoluti 2026: I Primi Qualificati Per Parigi-Sara Curtis Vola In Staffetta-Cecconi Record Ragazzi; Nuoto, Gargani si conferma re dei 50 farfalla e staffetta show; Record e titoli italiani: Lamberti e Angiolini protagonisti agli Assoluti.

Campionati Italiani: Lisa Angiolini vince i 100 rana e vola agli EuropeiUna sorprendente Lisa Angiolini ha trionfato nella finale dei 100 rana donne ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili di nuoto, tenutisi a Riccione dal 14 al 18 aprile 2026. L'evento, noto anche co ... it.blastingnews.com

Lisa Angiolini incredula: Avevo questo record nel mirino, non pensavo di andare così forteCala ufficialmente il sipario anche sulla seconda giornata dei Campionati Italiani di nuoto 2026. Nella vasca lunga di Riccione si è infatti da poco ... oasport.it

Sara Curtis & Lisa Angiolini Scorch To Italian Records In Riccione facebook

Lisa Angiolini Firma Il Record Italiano Nei 200 Rana, 2:22.28 x.com