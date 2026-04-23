Nuoto | il settore giovanile brilla anche a Rimini Medaglie e record per il Cus a Sassuolo

Nel fine settimana il settore giovanile del Cus Ferrara nuoto ha ottenuto medaglie e record a Sassuolo, confermando la crescita del movimento. Contestualmente, il settore giovanile si è distinto anche nella competizione di Rimini, dove ha ottenuto ulteriori risultati positivi. I successi sono stati ottenuti in diverse categorie, rafforzando la presenza del team nelle competizioni regionali e nazionali.

Ancora un fine settimana ricco di soddisfazioni per il settore giovanile del Cus Ferrara nuoto, protagonista su due fronti e capace di confermare l’ottimo stato di salute di un movimento in continua crescita, sia nei numeri che nei risultati. Da una parte gli Esordienti A e B sono stati impegnati nella piscina di Sassuolo in occasione del Memorial Zazzarini, mentre dall’altra gli Esordienti C hanno rappresentato la provincia nella manifestazione Uisp di Rimini, ottenendo risultati di assoluto rilievo. Proprio da Rimini sono arrivate ottime notizie dai più piccoli, con Giorgia Zappotti, Mattia Anastasi e Matteo Guidi protagonisti nelle staffette della rappresentativa provinciale: i giovani atleti cussini hanno conquistato due medaglie d’oro, vincendo sia la staffetta mista che quella a stile libero.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto: il settore giovanile brilla anche a Rimini. Medaglie e record per il Cus a Sassuolo Notizie correlate Nuoto, Cus Ferrara brilla alle finali regionali: pioggia di medaglieGrande fine settimana per il Cus Ferrara Nuoto, impegnato a Riccione nella prima sessione delle finali regionali di categoria. Nuoto, Garden Rimini brilla ai Regionali Esordienti: 12 titoli e 37 medaglie per i giovani nuotatoriUn fine settimana da incorniciare allo Stadio del Nuoto di Riccione: la società del presidente Ermanno Pasini conquista il secondo posto nella... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nuoto, il settore giovanile del Cus Ferrara brilla su due fronti; Nuoto paralimpico: a Cervia sabato 18 aprile i Campionati Italiani Giovanili; Nuoto: grande successo al Campionato Giovanile; Campionati Italiani Giovanili di Nuoto Paralimpico, a Cervia il futuro del movimento. Il nuoto molisano brilla a Cervia: record e pioggia di medaglie ai Campionati giovanili FINPIl Molise si conferma terra di talenti e di grande determinazione sportiva. Ai recenti Campionati Italiani Giovanili FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico) tenutisi a Cervia, la delegazione mol ... cblive.it Nel nuoto giovanile brillano Daga e Gesini: per SportUp un marzo di medaglie e crescitaLa società chiude due settimane di gare con ori, un bronzo e miglioramenti diffusi in entrambe le piscine marchigiane ... lanuovariviera.it SINCRO: LIBERTAS SEMPRE PIÙ SOCIETA' DI VERTICE Pioggia di titoli e di medaglie per la Libertas Nuoto Novara al campionato regionale estivo di nuoto sincronizzato disputati alla piscina “Trecate” di Torino. Nella categoria Master, nel solo libero il sodal - facebook.com facebook Taranto, completata la copertura dello Stadio del Nuoto in vista dei Giochi del Mediterraneo x.com