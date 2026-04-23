Numerosi casi di occhio pigro e vizi refrattari | 185 alunni di San Salvo sottoposti ai test di prevenzione visiva

Nella settimana dedicata alla prevenzione visiva presso l’istituto omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo, sono stati effettuati test di screening su 185 alunni. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, ha portato alla luce numerosi casi di occhio pigro e vizi refrattari tra i bambini coinvolti. L’attività si è conclusa con la raccolta di dati utili per eventuali interventi futuri.