Numerosi casi di occhio pigro e vizi refrattari | 185 alunni di San Salvo sottoposti ai test di prevenzione visiva
Nella settimana dedicata alla prevenzione visiva presso l’istituto omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo, sono stati effettuati test di screening su 185 alunni. L’iniziativa, promossa e finanziata dalla sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, ha portato alla luce numerosi casi di occhio pigro e vizi refrattari tra i bambini coinvolti. L’attività si è conclusa con la raccolta di dati utili per eventuali interventi futuri.
Si è conclusa la settimana di prevenzione visiva promossa e finanziata dalla sezione italiana dell’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (Iapb), che si svolta nell’istituto omnicomprensivo “Mattioli – D’Acquisto” di San Salvo.Organizzato dalla sezione territoriale di Chieti.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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