Occhio ai bimbi il Lions Club di Narni promuove la prevenzione contro l’ambliopia

Il service promosso dal sodalizio ha permesso a moltissimi bambini di effettuare uno screening gratuito per verificare l’eventuale presenza della cosiddetta patologia dell’occhio “pigro” Il Lions Club di Narni ha aderito al programma mondiale del Lions Club International riguardante l’iniziativa “Occhio ai bimbi”. Si tratta di un service che promuove lo screening preventivo in età scolare per scoprire casi di “ambliopia”. “Questa patologia - spiegano dal club narnese - è conosciuta anche come ‘occhio pigro’ ed è una condizione che interessa il 4 per cento della popolazione mondiale. È caratterizzata da una riduzione più o meno marcata della capacità visiva di un occhio, più raramente di entrambi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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