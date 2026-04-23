Il leader sindacale ha chiarito che non si apre alla possibilità di utilizzare l’energia nucleare, ribadendo che questa non rappresenta una soluzione attualmente praticabile. Ha aggiunto che, secondo le conoscenze attuali, il nucleare non è ancora considerato un’energia pulita. Ha inoltre sottolineato come, nel breve e medio termine, le priorità siano rivolte allo sviluppo delle fonti rinnovabili, lasciando aperta la speranza che in futuro il nucleare possa diventare più sostenibile.

“Non ho aperto al nucleare, ho ribadito che per quel che ci riguarda siamo convinti che non è quella la scelta e ho tentato di dire che per quel che conosciamo oggi il nucleare pulito non c’è ancora”. Così il segretario generale della CGIL Maurizio Landini, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Ho detto che se è vero, come dicono quelli che stanno studiando, che si può arrivare a un nucleare pulito che addirittura ricicli le scorie, io non ho la competenza scientifica per dire che non è vero”, specifica il sindacalista, che pure chiarisce che “ascoltando quelli che ci stanno lavorando ci dicono che se questa cosa funziona forse ci vorranno 15-20 anni perché diventi operativa”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nucleare, Landini: "Forse tra 20 anni sarà pulito, per ora priorità rinnovabili"

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