Un rappresentante di Sogin ha annunciato l'intenzione di ripristinare le centrali nucleari dismesse nel tentativo di garantire l'indipendenza energetica del paese. La dichiarazione è stata fatta a Milano il 15 marzo 2026, durante un evento dedicato alle strategie energetiche nazionali. L'intervento si concentra sulla volontà di mantenere l'Italia tra i paesi industrializzati attraverso questa scelta.

Milano, 15 marzo 2026 – “Vogliamo rimanere fra i Paesi industrializzati o preferiamo consegnarci all’irrilevanza industrriale? Ecco, oggi il nucleare è una opportunità enorme per tutta l’Europa per raggiungere livelli di decarbonizzazione e di eccellenza come in questo momento ha soltanto la Francia. Ma non si tratta soltanto di decarbonizzazione perché questa opportunità dev’essere vista correlata alla competitività industriale, alla necessità che le aziende oggi si dotino di processi produttivi sempre decarbonizzati, in modo che anche la filiera dei loro prodotti possa vantare questa caratteristica ed essere sempre all’interno di tutti i mercati che la richiedono”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nucleare, la grande sfida energetica lanciata da Gian Luca Artizzu di Sogin: “Ripristiniamo le vecchie centrali dismesse per tornare a essere indipendenti”

Articoli correlati

Leggi anche: Nucleare, Artizzu (Sogin): “Non possiamo fermarci al 2050, serve piano di lungo periodo”

Sogin: l'ad Artizzu, "Eccellenza del settore riconosciuta a livello internazionale"Un intervento articolato, quello dell'ad, che ha respinto le critiche mosse negli ultimi mesi, rivendicando i risultati raggiunti dalla società...

Una raccolta di contenuti su Gian Luca Artizzu

Argomenti discussi: Nucleare, la grande sfida energetica lanciata da Gian Luca Artizzu di Sogin: Ripristiniamo le vecchie centrali dismesse per tornare a essere indipendenti.

Nucleare, la grande sfida energetica lanciata da Gian Luca Artizzu di Sogin: Ripristiniamo le vecchie centrali dismesse per tornare a essere indipendentiMilano, l’amministratore delegato della società pubblica per lo smantellamento delle centrali nucleari: Ci eviterà l’irrilevanza industriale. Nel Nordovest dell’Italia e a ridosso della Lombardia so ... ilgiorno.it

Artizzu (Sogin), certo che al 2029 apre cantiere per deposito nucleare(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Per il deposito nazionale delle scorie nucleari sento di essere dentro un processo certo che porterà con realismo al 2029 all'apertura del cantiere e al 2039 alla consegna del ... notizie.tiscali.it