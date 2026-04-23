Nozze false con un’estranea per il permesso

Nella provincia di Modena, le forze dell'ordine hanno impedito un matrimonio simulato tra un uomo di nazionalità tunisina, irregolare sul territorio, e una donna sconosciuta. L’obiettivo dell’accordo era ottenere in modo illecito il permesso di soggiorno e la cittadinanza italiana. L’indagine ha portato al sventare dell’operazione, che prevedeva la formalizzazione di un’unione fittizia senza reale intenzione di vivere insieme.

L’obiettivo del tunisino era quello di prendere la cittadinanza italiana e, per evitare di tornare nel suo Paese d’origine, era disposto a tutto. Anche sposare una sconosciuta. Da tempo, lo straniero soggiornava irregolarmente nell’Area Schengen ed era appena arrivato in Italia dalla Germania, pensando di poter aggirare le normative vigenti in materia di immigrazione. Peccato per lui, però, che qualcuno all’interno degli uffici del comune di Cavezzo, in Provincia di Modena, se ne sia accorto segnalando il fatto alla polizia locale. Da qui l’azione congiunta con la polizia di Stato che, una volta appurati i fatti, ha rintracciato il tunisino proprio presso gli uffici comunali.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Nozze false con un’estranea per il permesso Multi SubShe Married a Stranger… Who Was Secretly a Billionaire CEO! Notizie correlate Fa “carte false” per ottenere il permesso di soggiorno a TerniUn cittadino nigeriano denunciato e via alle pratiche per l’espulsione di un cittadino marocchino. Leggi anche: “Stiamo progettando le nozze in Italia, sarà un grande matrimonio. La lista degli invitati è lunghissima, ha mille cugini”: Dove Cameron sulle nozze con Damiano David Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Nozze false con un’estranea per il permesso; Regina Elisabetta, ecco le tiare esposte nella mostra che la celebra a 100 anni dalla sua nascita (c'è anche quella sfoggiata nel giorno delle nozze con il principe Filippo); Nozze Meloni-Bocca: Risorse al turismo; Ringraziate che mi limito a farmi una risata: Michela Persico smentisce il flirt con Flavio Briatore. Salento, pagano il ricevimento di nozze con due assegni falsi: indagati per truffa neo sposiniUn matrimonio da sogno si è trasformato in un’indagine giudiziaria a Sannicola, nel Leccese. Due sposi di 33 anni, residenti nell’hinterland di Gallipoli, insieme a un amico 41enne di Tuglie, sono ... lagazzettadelmezzogiorno.it L’inchiesta False nozze a Chiusi, 13 indagatiMatrimoni fasulli per far ottenere a cittadini stranieri il permesso di soggiorno. La procura di Perugia ha chiuso le indagini nei confronti di 13 persone, ora indagate e ritenute tutte a vario titolo ... lanazione.it Le false timbrature si provano con il sistema di accesso La Cassazione conferma che il datore può usare i dati dei sistemi di rilevazione delle presenze per ... - facebook.com facebook