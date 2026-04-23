Novo Nordisk il progetto che trasforma i dispositivi iniettabili da rifiuti a risorse

Da lapresse.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto promosso dall'azienda farmaceutica mira a trasformare i dispositivi medici iniettabili, come penne per insulina, farmaci a base di GLP-1 e ormone della crescita, da rifiuti a risorse riutilizzabili. Attraverso il riciclo di questi strumenti, si intende diminuire l'impatto ambientale e favorire un approccio di economia circolare nel settore sanitario. La iniziativa coinvolge processi di recupero e rigenerazione dei materiali utilizzati.

Penne per insulina, Glp-1 e ormone della crescita possono tornare a nuova vita col riciclo, riducendo l’impatto ambientale in un’ottica di economia circolare. Oggi il progetto ReMed di Novo Nordisk in collaborazione con Anci coinvolge sei regioni, 14 città e oltre 680 farmacie. Il progetto di Novo Nordisk. L’iniziativa si inserisce nella strategia globale ‘Circular for zero’ che punta a ridurre a zero l’impatto ambientale entro il 2045 attraverso riduzione dei consumi, riciclo dei rifiuti e riprogettazione dei prodotti lungo tutta la filiera. Nella fase pilota sono stati raccolti oltre 1,5 tonnellate di dispositivi.  Dalle ‘penne’ monouso a oggetti di uso comune, come sedie e complementi d’arredo, il percorso diventa un modello di raccolta e riciclo del tutto innovativo, per trasformare un dispositivo medico usato da rifiuto a risorsa.🔗 Leggi su Lapresse.it

novo nordisk il progetto che trasforma i dispositivi iniettabili da rifiuti a risorse
© Lapresse.it - Novo Nordisk, il progetto che trasforma i dispositivi iniettabili da rifiuti a risorse

Notizie correlate

Farmaci, cresce la rete che trasforma dispositivi iniettabili da rifiuto a risorsa(Adnkronos) – Un'alleanza concreta tra istituzioni, territori, professionisti sanitari e impresa per portare l'economia circolare dentro la sanità e...

Terre rare dagli scarti del carbone: il progetto Usa che trasforma i rifiuti in risorseGli scarti delle miniere di carbone potrebbero trasformarsi in una fonte domestica di terre rare, risorse fondamentali per tecnologie avanzate e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Farmaci, Olesen (Novo Nordisk): Con ReMed raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici; Farmaci: Olesen (Novo Nordisk), ‘Remed avvicina l’obiettivo zero impatto ambientale’; ReMed, riciclo penne insulina: progetto Anci-Novo Nordisk; Rifiuti sanitari, il progetto ReMed accelera la transizione sostenibile.

novo nordisk novo nordisk il progettoFarmaci: successo di Remed in Italia. Il progetto di Novo Nordisk raggiunge altre cittàDopo la fase pilota avviata nel 2024, il progetto Remed di Novo Nordisk, in collaborazione con Anci, cresce: nel 2026 comprende 6 regioni, 14 città e oltre 680 farmacie coinvolte. L’obiettivo è arriva ... notizie.it

novo nordisk novo nordisk il progettoRifiuti sanitari, il progetto ReMed accelera la transizione sostenibileROMA (ITALPRESS) – Un’alleanza concreta tra istituzioni, territori, professionisti sanitari e impresa per portare l’economia circolare dentro la sanità e trasformare un fine vita complesso in una ri ... toscanamedianews.it

Digita per trovare news e video correlati.