Un nuovo progetto negli Stati Uniti prevede di convertire gli scarti derivanti dall’attività mineraria del carbone in terre rare, elementi chiave per dispositivi tecnologici e sistemi energetici più sostenibili. L’iniziativa si focalizza sull’utilizzo di rifiuti minerari come risorsa, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza dalle fonti tradizionali e di promuovere una gestione più efficiente dei materiali di scarto. La proposta mira a sfruttare i residui minerari per ottenere terre rare senza ricorrere a estrazioni aggiuntive.

Gli scarti delle miniere di carbone potrebbero trasformarsi in una fonte domestica di terre rare, risorse fondamentali per tecnologie avanzate e sistemi energetici a basse emissioni. È l’obiettivo di un progetto di ricerca sviluppato alla South Dakota School of Mines and Technology, che punta a recuperare questi elementi da materiali normalmente destinati allo smaltimento. Il lavoro è guidato da Venkataramana Gadhamshetty, professore di ingegneria civile e ambientale, e da Purushotham Tukkaraja, docente di Ingegneria e Gestione mineraria. Dopo tre anni di studio, il team ha sviluppato un metodo che consente di estrarre terre rare da strati di roccia sovrastante e ceneri di carbone provenienti in particolare dalle miniere del Wyoming.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Terre rare dagli scarti del carbone: il progetto Usa che trasforma i rifiuti in risorse

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