Nove istituti alberghieri tre prove e degustazioni | ‘Cucina e magia’ premia gli studenti migliori

Nove istituti alberghieri hanno partecipato a una competizione chiamata “Cucina e magia”, che ha previsto tre prove e degustazioni. Durante l’evento, gli studenti sono stati valutati attraverso diverse esercitazioni pratiche e teoriche, con la consegna dei riconoscimenti ai migliori. La manifestazione ha coinvolto anche momenti di confronto tra le scuole e professionisti del settore, evidenziando le competenze acquisite e le capacità pratiche degli studenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Prove, valutazioni e passaggi di mano tra scuola e professione. All’IPSAR ‘Le Streghe’ di Benevento l’undicesima edizione del concorso ‘Cucina e Magia’ ha coinvolto nove istituti alberghieri della Campania per una giornata interamente dedicata alla prova sul campo per gli studenti delle articolazioni enogastronomia, sala e vendita, accoglienza turistica. Le attività hanno preso il via ieri mattina con le prove pratiche nei laboratori dell’istituto, proseguite poi nel corso della giornata secondo le diverse fasi previste dal concorso. Gli studenti hanno lavorato sotto la supervisione di una giuria di esperti, impegnati in preparazioni, servizio e simulazioni legate ai profili professionali di riferimento.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nove istituti alberghieri, tre prove e degustazioni: ‘Cucina e magia’ premia gli studenti migliori Notizie correlate Gli studenti degli istituti alberghieri abruzzesi incontrano gli imprenditori della ricettività con il Talent Day di ConfcommercioIl presidente regionale dell'associazione di categoria, Giammarco Giovannelli: "La formazione come strumento primario per reperire lavoratori... Castelvenere, sette istituti alberghieri in gara per il Concorso “Vino, Mixologia e Cucina”Gli istituti in gara sono stati: IIS Aldo Moro di Montesarchio, IPSAR Le Streghe di Benevento, Istituto omnicomprensivo De Filippo – Don Diana di... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Premio Aimo e Nadia per i Giovani, ecco le nuove generazioni della ristorazione; PIEDIMONTE MATESE / CAIAZZO. L'Alberghiero Cappello primo in Provincia di Caserta: vince la gara di cucina tra i migliori di Terra di Lavoro. Tre stelle Ulpiani brillano al Campionato Italiano Barman 2026Il 14 e 15 aprile 2026, nella città di Viareggio, si è svolta la XXVI edizione del Campionato Italiano Barman Scuole Alberghiere, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale per gli stud ... picusonline.it