Castelvenere sette istituti alberghieri in gara per il Concorso Vino Mixologia e Cucina

In Castelvenere si sono sfidati sette istituti alberghieri in occasione del concorso “Vino, Mixologia e Cucina”. La vittoria è andata all’IIS G. Marconi di Vairano, mentre l’I.I.S. Aldo Moro di Montesarchio si è piazzato al secondo posto. La competizione ha coinvolto studenti e docenti provenienti da diverse scuole della regione, tutte impegnate nelle prove pratiche e teoriche del settore enogastronomico.

Gli istituti in gara sono stati: IIS Aldo Moro di Montesarchio, IPSAR Le Streghe di Benevento, Istituto omnicomprensivo De Filippo – Don Diana di Colle Sannita, IPSEOA di Vinchiaturo, IIS G. Marconi di Vairano, IIS Graziani-Cesaro di Torre Annunziata e IIS Axel Munthe di Capri. "I partecipanti – spiega Gianni Pascale, docente e delegato dal sindaco Alessandro Di Santo ai rapporti con l'Istituto Alberghiero – si sono sfidati nella creazione di un cocktail a base di vino o spumante del territorio e nella realizzazione di una piccola proposta gastronomica. Un'esperienza unica che unisce tecnica, creatività e valorizzazione dei prodotti locali, esaltando il perfetto equilibrio tra beverage e cucina.