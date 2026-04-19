Nella partita giocata a Pineto, il pubblico ha sostenuto con entusiasmo la squadra amaranto per tutta la durata dell’incontro. La tifoseria ha riempito gli spalti con cori e bandiere, creando un’atmosfera vibrante. La squadra ha conquistato una vittoria importante, che potrebbe avvicinare il club alla promozione in serie B. Ora, per ottenere l’obiettivo, resta solo l’ultimo passo da compiere.

A Pineto è andata in scena un’onda amaranto, compatta e rumorosa, che ha accompagnato l’Arezzo verso una vittoria pesantissima, di quelle che spalancano l’orizzonte sulla serie B. Il colpo d’occhio, già all’ingresso in campo, era da pelle d’oca. Un settore ospiti pieno, bandiere che sventolano, sciarpe tese. L’amaranto a colorare uno spicchio d’Abruzzo: un’immagine forte, che raccontava da sola il peso della serata. Poi il campo ha preso vita, ma la spinta è arrivata soprattutto dagli spalti. Per tutta la partita il tifo è stato continuo, potente, coinvolgente. Un coro unico, capace di accompagnare ogni azione e di sostenere la squadra nei momenti chiave.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’invasione amaranto. Novanta minuti di passione tra cori e bandiere al vento. Ora serve l’ultimo sforzo

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