La Fiorentina si trova di fronte a un’opportunità importante nella trasferta di Lecce, un’occasione che potrebbe segnare la svolta di una stagione difficile. La partita rappresenta l’ultima chance per ottenere un risultato positivo e chiudere con un risultato che possa dare fiducia in vista delle prossime sfide. La squadra è chiamata a dare il massimo, consapevole che un risultato favorevole potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Firenze, 20 aprile 2026 – L’occasione migliore per mettere il punto esclamativo su una stagione da dimenticare e, soprattutto, iniziare a programmare il futuro. La sfida di questa sera al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina ha il sapore di una chance quasi irripetibile per i viola, che in Salento contano di chiudere il discorso salvezza per poter vivere in serenità le ultime cinque giornate di campionato, tre delle quali vedranno la squadra di Vanoli scendere in campo contro avversarie ancora in piena corsa per la Champions (Roma, Juventus e Atalanta). Ecco perché, alla luce del pareggio della Cremonese e delle non perfette condizioni dei...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, a Lecce chance irripetibile per i viola. Ma serve un ultimo sforzo

FIORENTINA - LECCE 0-1: IL PUNTO PIÙ BASSO MAI VISTO.. ESONERO IMMEDIATO

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