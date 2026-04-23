Nella notte a Parabita, una banda ha fatto esplodere lo sportello di una filiale Unicredit intorno alle 3:00. Dopo aver forzato l’ingresso, i malviventi hanno fatto saltare il bancomat, poi sono scappati senza aver portato via nulla. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, che stanno indagando per identificare i responsabili. La filiale è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di verifica e messa in sicurezza.

? Cosa sapere La banda delle marmotte ha fatto esplodere lo sportello Unicredit a Parabita alle 3:00.. I Carabinieri analizzano i filmati di via Vittorio Emanuele II per identificare i responsabili.. L’esplosione avvenuta poco dopo le 3:00 di questa notte a Parabita ha colpito lo sportello Unicredit in via Vittorio Emanuele II, costringendo i malviventi della cosiddetta banda delle marmotte alla fuga a mani vuote. Il silenzio del basso Salento è stato spezzato violentemente dalla deflagrazione utilizzata per tentare il colpo alla filiale. L’attacco, che ha causato danni strutturali all’esterno dell’istituto di credito, si è concluso con un fallimento operativo per i criminali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Parabita: banda esplode la banca e fugge vuota

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